Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında, D- 650 yolunun Erenler Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cemal Mamak (48) yönetimindeki 41 EC 286 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri aştıktan sonra yol kenarındaki ağaçları devirerek, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mamak ve arkadaşı Yakup Tokdemir (44), ters dönen otomobilin altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi, 2 kişiye, aracın bazı bölümlerini keserek, ulaştı. Cemal Mamak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Yakup Tokdemir ise sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Cemal Mamak'ın cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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