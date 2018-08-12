Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, D- 650 yolunun Erenler Küpçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cemal Mamak (48) yönetimindeki 41 EC 286 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, bariyerleri aştıktan sonra yol kenarındaki ağaçları devirerek, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mamak ve arkadaşı Yakup Tokdemir (44), ters dönen otomobilin altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekibi, 2 kişiye, aracın bazı bölümlerini keserek, ulaştı. Cemal Mamak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı Yakup Tokdemir ise sağlık görevlilerince ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Cemal Mamak'ın cenazesinin, bugün toprağa verileceği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. FOTOĞRAFLI
Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu
Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı
Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Meral Akşener yeniden genel başkan seçildi
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Suyun kenarında bunu yaptı
Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum