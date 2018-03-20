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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 21:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun Sapça Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Zonguldak’ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun Sapça Tüneli yakınlarında meydana geldi. Ümit B. (33) idaresindeki 59 ZR 016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Dere yatağına yuvarlanan ve ağır hasar gören araçta yaralanan sürücünün imdadına yoldan geçen vatandaşlar yetişti. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi ise sürerken sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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