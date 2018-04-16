Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç Karayolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 MU 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yaşanan kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.