HABER

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 00:09 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole uçması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Murat Küçük idaresindeki 34 EE 6832 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Murat Küçük kazadan yara almadan kurtulurken, 112 Acil ekipleri yaralanan Ayşe Küçük, Çiğdem Kara, 8 yaşındaki Umut Kara ve 1 yaşındaki Hayrullah Can Kara'ya ilk müdahalede bulundu. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole uçtu: 4 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 4 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

'Önlem alınmazsa kemikler bile karışacak!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.