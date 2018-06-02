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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 14:55 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Orhangazi ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi ilçesi Karsak kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa yönüne giden Fırat Subaşı (27) yönetimindeki 34 LP 3079 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole uçtu. Taklalar atarak yaklaşık 50 metre yuvarlanan otomobildeki İsmail Satı (30) yaşamını yitirdi, sürücü Fırat Subaşı ise ağır yaralandı.
Fırat Subaşı, çağırılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Geçen yıl eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen İsmail Satı’nın cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa'ya gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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