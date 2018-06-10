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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, şarampole devrildi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Velimeşe Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu ilçesine giden Mücahit Ekiz yönetimindeki 34 VD 8874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ekiz yaralanırken, otomobildeki Ferhat Çakır hayatını kaybetti. İhbarla gelen cumhuriyet savcısı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Çakır’ın cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

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