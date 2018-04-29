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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 19:19 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, belirlenemeyen nedenle yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında, belirlenemeyen nedenle yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Tavşanlı ilçesine bağlı Demirbilek köyü yakınlarında meydana geldi. Demirbilek köyünden Tunçbilek beldesine giden Sadettin Kandemir yönetimindeki 43 AAF 396 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Kandemir ile araçta bulunan eşi Emine Kandemir ve Mehmet Böcekçi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralılardan Emine Kandemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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