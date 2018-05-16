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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 11:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Keşan-Enez karayolunun Barağı köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bozok yönetimindeki 22 DE 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Bozok ile eşi Mualla ve kayınvalidesi Mukadder Uysal yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mukadder Uysal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Hastanede yapılan otopsinin ardından Uysal'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

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