HABER

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 17:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kamışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kısakol, Trabzon'daki yakının cezanesine gitmek için Ankara'dan yola çıktı. Kısakol'un kullandığı 33 SH 009 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Süleyman Kısakol ile araçta bulunan Ayşe Turgut, Ali Turgut ve Zeynep Turgut yaralanırken, Kemal Turgut ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

Öğrencisini darp etti! Psikolojisi düzelsin diye muska hediye etti

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

3.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe!

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü

Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü

Rize’de tehlikeli minare yıkımı

Rize’de tehlikeli minare yıkımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.