Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kamışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kısakol, Trabzon'daki yakının cezanesine gitmek için Ankara'dan yola çıktı. Kısakol'un kullandığı 33 SH 009 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Süleyman Kısakol ile araçta bulunan Ayşe Turgut, Ali Turgut ve Zeynep Turgut yaralanırken, Kemal Turgut ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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