Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Hakan UMAN/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kamışlı köyü mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kısakol, Trabzon'daki yakının cezanesine gitmek için Ankara'dan yola çıktı. Kısakol'un kullandığı 33 SH 009 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Süleyman Kısakol ile araçta bulunan Ayşe Turgut, Ali Turgut ve Zeynep Turgut yaralanırken, Kemal Turgut ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Büyük operasyon başlıyor! 30 ayrı bölge belirlendi
TSK açıkladı! Terör örgütüne ağır darbe
Özür diledi binlerce dolar kazandı! Büyük bir skandala imza atmıştı
Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza
Analiz: ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Afrin ve Menbiç
'Beni kullandı' dedi, ünlü ismin yaptıklarını bir bir ifşa etti!
TEM’de 12 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu
Piknikten dönen arkadaşlar kaza yaptı: 3 ölü
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Okuyucu Yorumları 0 yorum