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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlker Sahip (39), yaşamını yitirdi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Ayhan AYDEMİR/ALAÇAM (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Alaçam ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü İlker Sahip (39), yaşamını yitirdi.
Kaza, Samsun-Sinop Karayolu Alaçam ilçesi Kelikler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Bafra ilçesine giden İlker Sahip yönetimindeki 55 LU 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Ardından şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrasında İlker Sahip'in cesedi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölüOtomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü

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