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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için Sinop'a giden ailenin bulunduğu otomobil, Kastamonu'da şarampole yuvarlandı.

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), (DHA)- İSTANBUL'dan yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için Sinop'a giden ailenin bulunduğu otomobil, Kastamonu'da şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Devrekani-Çatalzeytin Karayolu'nda meydana geldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle İstanbul'dan Sinop'un Türkeli ilçesine giden Bekir Özcan yönetimindeki 34 GSY 09 plakalı otomobil, Devrekani Hacıhasan mevkiinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, ağır yaralanan Sultan Özcan (79) kaldırıldığı Devrekani Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar sürücü Bekir Özcan (43), eşi Nagihan Özcan (41), çocukları Volkan (16), Recep (10) ve Asenat Özcan (8) ise Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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