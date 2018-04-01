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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 16:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu 127’nci kilometresi Yeşilçatkuyu köyü yakınlarında gerçekleşti.

Afyonkarahisar’da şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Isparta karayolu 127’nci kilometresi Yeşilçatkuyu köyü yakınlarında gerçekleşti. 32 IK 106 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Ali Ürkmez, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Ürkmez ve Ömer Ünal hayatlarını kaybederken, Hakan Ceylan, Osman Kayış ve Eyüp Kulan ise ağır yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralılar Dinar ve Isparta’daki hastanelere kaldırıldı.

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