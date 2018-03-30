Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sincik- Kahta karayolu 13. Kilometresinde ki Çatbahçe köyü Çavçük mezrası yakınlarında meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 44 EC 540 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücüsü Murat K. ile otomobilde bulunan Mehmet Emin E. ve Ahmet K. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.