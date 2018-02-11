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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 22:31 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Ali Akkoyun idaresindeki 02 EC 094 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ali Akkoyun idaresindeki 02 EC 094 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Ali Akkoyun ile otomobilde bulunan Hatice Korkmaz, Mehmet Fındık, Ayşe Fatma Yıldız ve Fatma Koyun yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi ile Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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