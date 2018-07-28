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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 01:33 | Son Güncelleme

KARABÜK’te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında D-755 Karayolu Burunsuz Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Yunus Kara yönetimindeki 78 SS 193 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 6 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Kara, Okan Emre, Mehmet Yusuf ve Şeydanur Kara yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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