HABER

Otomobil şarampole yuvarlandı, baba- oğul öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi arasındaki yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı.

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi arasındaki yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Dinişir ile oğlu Hasan Dinişir (9) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Marho mevkisinde meydana geldi. Siverek'ten Çermik'e giden Ahmet Dinişir yönetimindeki 33 AKK 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Dinişir ile araçtaki oğlu Hasan Dinişir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, baba- oğula ilk müdahalede bulundu. Hasan Dinişir, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Dinişir ise ambulansla götürüldüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
Ankara'dan bomba kulis!Ankara'dan bomba kulis!
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Meksika'da havaalanında iç çamaşırıyla dolaşan kadın herkesi şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.