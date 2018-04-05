Otomobil şarampole yuvarlandı, baba- oğul öldü

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Çermik ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi arasındaki yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Dinişir ile oğlu Hasan Dinişir (9) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Çermik ilçesi Marho mevkisinde meydana geldi. Siverek'ten Çermik'e giden Ahmet Dinişir yönetimindeki 33 AKK 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Ahmet Dinişir ile araçtaki oğlu Hasan Dinişir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, baba- oğula ilk müdahalede bulundu. Hasan Dinişir, sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Dinişir ise ambulansla götürüldüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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