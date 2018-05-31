Otomobil şarampole yuvarlandı, dede ve torunu öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu Osman Çevik (50) ile torunu Osman Çevik (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi'nin Çukurhisar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çevik (34) yönetimindeki 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağıya yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada Osman Çevik ile torunu Osman Çevik olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet Çevik ile kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu da yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Büyükbaba ile torunun cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)
AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alman gazeteci Tim Sebastian arasında gerginlik
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum