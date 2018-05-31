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Otomobil şarampole yuvarlandı, dede ve torunu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu Osman Çevik (50) ile torunu Osman Çevik (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, dede ve torunu öldü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu Osman Çevik (50) ile torunu Osman Çevik (8) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat İlçesi'nin Çukurhisar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çevik (34) yönetimindeki 46 KE 288 plakalı otomobil, Çukurhisar mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metrelik şarampolden aşağıya yuvarlanan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada Osman Çevik ile torunu Osman Çevik olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet Çevik ile kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu da yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Büyükbaba ile torunun cansız bedenleri ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı, dede ve torunu öldüOtomobil şarampole yuvarlandı, dede ve torunu öldü

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