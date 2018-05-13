Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (1)

Ömer ŞULUL/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir- Şanlıurfa karayolundaki Dağyanı Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa yönüne ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 F 9996 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında yağış nedeniyle oluşan su birikintisine düştü. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaşamını yitirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda AFAD ve sağlık görevlisi sevk edildi. 2 yaralının da olduğu bildirilen kaza yerine dalgıçlar da geldi.
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