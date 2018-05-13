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Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 22:01 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ Şanlıurfa'da akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren sürücü Vedat İrgin'e sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla uzun süre kalp masajı yapıldı.

Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)

SÜRÜCÜ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
Şanlıurfa'da akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik İrgin ailesinin bulunduğu otomobilde yaşamını yitiren sürücü Vedat İrgin'e sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla uzun süre kalp masajı yapıldı. Ekiplerin çabasıyla hayata dönen İrgin hastanede yoğun bakıma alındı. Otomobilde ölen 4 kişinin ise kimlikleri belirlendi. Kazada ölen Mehmet- Ayşe İrgin çifti ile çocukları Ali ve Remziye İrgin'in cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, yaralanan Erkan, Nuran ve sürücü Vedat İrgin’in tedavileri ise Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde devam ediyor.
Öte yandan Vali Abdullah Erin, kaza yerinde inceleme yapıp ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Çamurlu suya devrilen otomobil, olay yerine gelen vinç yardımıyla çıkartılarak incelemek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Otomobilin çıkartılmasının ardından sualtı polisleri başka ceset olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. Havanın kararmasına kadar devam eden aramalarda herhangi bir cesede ulaşılamadı.
GERİYE AYAKKABILARI KALDI
Otomobilin sudan çıkarılması üzerine geriye İrgin ailesinin fertlerine ait olan ayakkabılar ise olay yerinde inceleme ekiplerince fotoğrafları çektirilip ayakkabı çiftinin sayısına göre otomobilde bulunan kişi sayısını hesaplamaları dikkat çekti. Yaşanan kaza üzerine yol kenarında biriken suyun tahliye edilmesi için bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (SUŞKİ) ait vidanjör biriken suyu tahliye etmeye başladı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)Otomobil su birikintisine devrildi: 4 ölü (3)

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