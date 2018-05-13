Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 5

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü.

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