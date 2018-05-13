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Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 18:24 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 5 Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı.

Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)

ÖLÜ SAYISI 5
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkıp, yol kenarındaki su birikintisine devrilen otomobilde, 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Su birikintisinde kaybolduğu ileri sürülen 2 kişinin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, arama çalışması başlattı. Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi için cenaze araçlarıyla morga götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)Otomobil su birikintisine devrildi: 5 ölü (2)

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