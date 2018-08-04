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Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 16:23 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde  kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü.

Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
Hendek yönüne seyir halinde olan Mehmet Ç.'nin kullandığı 54 AAH 413 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yolda savrulup takla atan araç, yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ve 112 ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü Mehmet Ç., İshak D., Bilal D., Fatma D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralıOtomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

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