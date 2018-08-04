Otomobil su kanalına düştü: 5 yaralı

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atıp su kanalına düştü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Hendek ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi.
Hendek yönüne seyir halinde olan Mehmet Ç.'nin kullandığı 54 AAH 413 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yolda savrulup takla atan araç, yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar itfaiye ve 112 ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü Mehmet Ç., İshak D., Bilal D., Fatma D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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