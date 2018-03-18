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Otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:31 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kırıkhan’dan Reyhanlı yönüne gitmekte olan Rahşan Tatar’ın kullandığı 33 L 036 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen otomobilin kadın sürücüsü ile yanındaki çocuğu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkhan’dan Reyhanlı yönüne gitmekte olan Rahşan Tatar’ın kullandığı 33 L 036 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki su kanalına uçtu. Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu K.T. ambulans ile Kırıkhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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