Otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilde 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Göynükbelen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Muharrem Basrık yönetimindeki 43 UF 569 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tarladan geçen su kanalına düştü. Kazada sürücü Muharrem Basrık ve yanında bulunan İhsan Basrık yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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