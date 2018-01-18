Otomobil su kanalına uçtu; baba ve oğlu öldü

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Arif İşlek (43) ve babası Ahmet İşlek (65) öldü.
Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü-Keşan karayolunun Lişko mevkiinde meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Arif işlek yönetimindeki 22 FK 541 plakalı otomobil, köprüye yaklaştığı sırada kontrolden çıkıp, su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Arif İşlek ve babası Ahmet İşlek öldü.
Uzunköprü Belediyesi'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından araçtan çıkartılan baba- oğulun cesetleri, yapılan incelemenin ardından İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
Suç örgütü lideri İsmail Altınışık lüks rezidansta yakalandı!
Bütün ülke panikte! Fotoğraftaki skandal her şeyi ortaya çıkardı
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Terör örgütü PKK'nın kirli Afrin oyunu deşifre oldu
İlk Amerika'da görülmüştü! Kayseri'de şaşırtan olay
Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...
CHP’li İnce, genel başkanlığa adaylığını Ankara’da duyuracak
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Türk profesör karların ortasında uyudu
WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum