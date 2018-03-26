HABER

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 02:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü.

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Bahattin ALBAYRAK / SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman hayatını kaybederken, çocukları Faruk Caner Kahraman (15) ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Söke-Didim Karayolu Özbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Feyiz Kahraman (50) yönetimindeki 09 DK 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazayı göre diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Feyiz Kahraman ile eşi Hanife Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu konumunda olan ve yaralanan Kahraman çiftinin oğlu Faruk Caner Kahraman ise ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Faruk Caner Kahraman burada tedaviye alınırken anne ve babasının cenazeleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

İşe giderken dehşeti yaşadı! 4 gündür haber alınamıyor

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Muğla'da karaya vurdu! Görenler şoke oldu

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç manzara...

İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.