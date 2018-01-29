Otomobil sulama kanalına düştü, anne ve oğlu yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 32 yaşındaki Elif Elaldı ile 5 yaşındaki oğlu Melih Elaldı yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında, Alpagutbey Mahallesi Zerdali Sokak'ta meydana geldi. Elif Elaldı idaresindeki 14 GF 065 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada, Elif Elaldı ile oğlu Melih Elaldı yaralandı. Ters dönmüş haldeki otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Yol üzerinde kahvehane işleten Murat Kulaç, yolda sıklıkla kaza meydana geldiğini ifade ederek, önlem alınması gerektiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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