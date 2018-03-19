Otomobil Sulama Kanalına uçtu

Manavgat’ta sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde Sanayi Sitesi istikametinden Remzi Güven Caddesi istikametine seyir halindeki H.T.’nin kullandığı 07 L 7228 plakalı otomobil Hayma Hatun Anaokulu yakınlarında virajı alamayarak sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan otomobil sürücüsünün burnu bile kanamazken, kazanın meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, virajda kazasız gün geçmediğini, yetkililerin önlem almamasından çok sürücülerin hızlı ve dikkatsiz araç kullanmasının kazalarda etken olduğunu dile getirdiler.
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