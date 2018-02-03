HABER

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 22:46 | Son Güncelleme

Konya’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen tır sürücüsü iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

Konya’da, selektör yapan sürücü ile tartıştığı iddia edilen tır sürücüsü iki otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen ve plakasız tır ile henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü kırmızı ışıklarda durdu. Bu sırada otomobil sürücüsü iddialara göre, bir arkadaşına selektör yapması üzerine tır sürücüsü araçtan inerek otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı. Tartışmada sinirlerine hakim olamayan tır sürücüsü, kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra tırı ile otomobillere çarparak kaçtı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Olayda araçlar hasar görürken, polis kaçan tır sürücüsünü arıyor.

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

Otomobil sürücüsüne kızdı, tırı ile iki otomobile çarpıp kaçtı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Doğukan Manço: 'Varımızı yoğumuzu kaybettik'

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Yeniden Genel Başkan seçilen Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

Ordu'da denizden esrarengiz cihaz çıktı

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

Yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

Afrin şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Afrin şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

Zonguldak'ta cinayet

Zonguldak'ta cinayet

İzmir'e şehit ateşi düştü

İzmir'e şehit ateşi düştü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adam öldü

Muş'a şehit ateşi düştü

Muş'a şehit ateşi düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.