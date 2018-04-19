Otomobil takla atarak ters döndü: 5 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde takla atarak ters dönen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman Küçükgöçen yönetimindeki 80 LP 688 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Kozan-Adana yolu Tırmıl mevkisinde takla attı. Sürücüyle birlikte araçta bulunan Mustafa Curabaz, Rabiya Göker, Hürü Göker ve Zübeyde Küçükgöçen yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 4 ayrı ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.