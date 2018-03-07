Otomobil takla atıp garaja çarptı: 4 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil önce bahçe duvarına oradan da takla atarak iki bina arasında bulunan garaja çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 genç yaralandı.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Ereğli yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.E. (24) idaresindeki 70 BF 542 plakalı otomobil, kavşağı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bahçe duvarına sonra da takla atarak iki bina arasında bulunan garaja çarparak durabildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ö. (22), S.M. (20) ve Ö.T. (19) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil içerisinden çıkarılan yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırılan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kaza sırasında boş olan garaj da yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.