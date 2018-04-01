Otomobil takla atıp, istinat duvarına çarptı: 2 yaralı

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak, istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile eşi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kandıra Ocaklar ve Bağlıca mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Bağlıca Mahallesi'nden Ocaklar Mahallesi'ne giden Aziz Kayan yönetimindeki 41 DH 047 plakalı otomobil, viraja hızlı girince kontrol çıkıp, takla atarak, istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kayan ve eşi Esma Kayan, araçtan kendileri çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kayan çifti, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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