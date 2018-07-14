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Otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 17:35 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki Zeynep Alabacak (61) öldü, 2'si çocuk, 6 kişi de yaralandı.

Otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde takla atan otomobildeki Zeynep Alabacak (61) öldü, 2'si çocuk, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Salıuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarcık'tan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde giden Sibel Alabacak (26) yönetimindeki 06 EU 5368 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Zeynep Alabacak olay yerinde hayatını kaybederken, Sibel Alabacak, Hasan Alabacak (29), Zeynep Alabacak (5), Büşra Alabacak (2), Emine Ulama (57) ve Hüsne Caner (63) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Zeynep Alabacak'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

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