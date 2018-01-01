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Otomobil takla attı 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 11:03 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dinçer AKBİR DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce istinat duvarına ardından da bariyerlere çarparak takla attı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.Kaza saat 03.00 sıralarında, D-100 Karayolu Derince Geçit mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 41 HB 600 plakalı otomobil önce istinat duvarına ardından da bariyerlere çarptı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters durdu. Yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve benzin nedeniyle D-100 Karayolu İzmit istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma ve aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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