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Otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 09:32 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Boğazkale karayolunda meydana geldi. Boğakale’den Sungurlu istikametine gitmekte olan İdris Yılmaz yönetimindeki 16 GH 401 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

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