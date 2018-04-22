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Otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sedat Karadana idaresindeki 27 VU 055 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkavaklı Köyü yakınlarında takla atarak ters döndü.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sedat Karadana idaresindeki 27 VU 055 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkavaklı Köyü yakınlarında takla atarak ters döndü. Yaşanan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sedat Karadana, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından takla atan otomobil çekiciyle otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

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