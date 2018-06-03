Otomobil takla attı: 1'i ağır 4 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, yan yatan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Diyarbakır yolu Yeşilyurt mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 PS 930 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yan yattı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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