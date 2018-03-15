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Otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:37 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, Çivril-Denizli karayolunda meydana geldi.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çivril-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kadir Karakaya idaresindeki 20 AED 42 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Bilal Bozkaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Bozkaya’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Otomobil takla attı: 2 yaralı

Otomobil takla attı: 2 yaralı

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