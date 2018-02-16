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Otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza, Samsun-Sinop karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi K.(46) yönetimindeki 35 DBE 16 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Sevgi K. ile birlikte otomobilde bulunan Aliye Gül K.(21) ve Melike K. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

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