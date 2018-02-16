Otomobil takla attı: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sevgi K.(46) yönetimindeki 35 DBE 16 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Sevgi K. ile birlikte otomobilde bulunan Aliye Gül K.(21) ve Melike K. (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Cesedi dere yatağında bulunmuştu! Kimliği belli oldu
Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir
Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Hollanda parlamentosundan skandal karar! Sözde 'Ermeni soykırımı'nı tanıdılar
Deniz Yücel'in tahliyesinin ardından Almanya ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar!
HSK'da FETÖ depremi! 17 hakim ve savcı açığa alındı!
Son dakika! Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşlere müebbet
e-Devlet soyağacı sorgulamasında ortaya çıkan ilginç isimler
TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!
Bu kez işler ters gitti!
WhatsApp mesajlarını aslında tamamen silemiyorsunuz!
E-devlet'te soyağacı sorgularken bu hatayı yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum