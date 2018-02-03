Otomobil takla attı: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil takla attı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Yanıkağıl-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Karaağaç istikametine giden Samet Ergün yönetimindeki 01 V 4278 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar sürücü Samet Ergün, Tevfik Cin, Ayhan Özgün ve Sevilay Yüksel, Çerkezköy Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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