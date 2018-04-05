Otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 31 PT 195 plakalı otomobil, merkeze bağlı İndere (Zey) köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan 3 kişi, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ters dönen otomobilden çıkarıldı. Kazada Songül Avcı (30), E.A. (4), G.A. (2), ve Nuriye Çelik (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza yapan otomobil jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu yoldan kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.