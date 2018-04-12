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Otomobil takla attı; 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı; 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık ilçesi Ovacıksuyu köyü yol ayrımında meydana geldi. İstanbul'dan Samsun yönüne giden A.U.O (39) yönetimindeki 34 GB 6334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü A.U.O. ile R.S. (65), N.A. (62) ve Ü.G. (42) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır yaralılardan ikisi ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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