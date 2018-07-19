Otomobil takla attı 4 yaralı

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında, D-755 Karayolu Burunsuz Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Fehmi Beyazıtoğlu(60) idaresindeki 34 YB 1257 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada Fehmi Beyazıtoğlu, Emine (51), Rahmi(75) ve Fatma Beyazıtoğlu(85) yaralandı. 112 Acil ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

