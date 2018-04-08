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Otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erkan Ödül (25) yönetimindeki 55 KB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyü civarında takla atarak ters döndü.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erkan Ödül (25) yönetimindeki 55 KB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta ilçesine bağlı Çataltepe köyü civarında takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Erkan Ödül (25) ile Mustafa Ödül (15), Fidan Ödül (20), Dilan Ödül (22) ve Şefika Ödül (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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