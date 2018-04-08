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Otomobil takla attı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 17:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Balıkesir yolunda Dursunbey istikametinden Balıkesir’e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Balıkesir yolunda Dursunbey istikametinden Balıkesir’e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ise yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu.
İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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