Otomobil takla attı: 5 yaralı

Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dursunbey-Balıkesir yolunda Dursunbey istikametinden Balıkesir’e seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına ise yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu.

İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.