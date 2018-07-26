Otomobil takla attı: 5 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Gazipaşa’ya bağlı Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ertuğrul Aksoy (64) yönetimindeki 07 UD 101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sonucu takla attı. Kazada, sürücü Ertuğrul Aksoy ağır yaralanırken, araçta bulunan Mevlüt Aksoy (6), Hasan Aksoy (14), Fatma Aksoy (46) ve Fatma Köseoğlu (65) ise çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalesinde Aksoy'un durumunun kritik olması dolayısıyla Alanya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Aksoy'un burada ameliyata alındığı belirtildi.
Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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