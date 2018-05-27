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Otomobil takla attı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 17:11 | Son Güncelleme

AKSARAY- Adana karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- AKSARAY- Adana karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki, aynı aileden 6 kişi yaralandı. Mersin'de oynanacak maça giden Sakaryaspor taraftarı, araç içindeki yaralıların çıkarılmasına yardım etti.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolu Taşpınar Mevkii'nde meydana geldi. Cuma Koçyiğit yönetimindeki 16 DD 051 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Koçyiğit ve yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Bugün takımlarının Mersin'de oynanacak maçına giden Sakaryaspor taraftarı, araç içindeki yaralıları çıkartıp yardım etti. Yaralılar daha sonra ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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