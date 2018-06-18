Otomobil takla attı aynı aileden 1 kişi öldü, 4 yaralı

Mehmet YILMAZ KULU-KONYADHA) KONYA'nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkıp şarampole takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 125'inci kilometresinde meydana geldi. Volkan Mazlum yönetimindeki 6 AT 5204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole takla attı. Kazada sürücü Volkan Mazlum, Kaan Mazlum, Yaşar Mazlum ve Gürkan Mazlum yaralandı. Tülay Mazlum da olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tülay Mazlum'un cesedi de otopsi için Kulu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

