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Otomobil takla attı, nişanlı çift yaralandı

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 6 saat önce

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki nişanlısı yaralandı. Sürücü Büşra Y.'nin 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi.Kaza, dün gece Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Büşra Y. (27) yönetimindeki 34 MHR 61 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobilden yaralı çıkan Büşra Y., nişanlısı Mehmet Ö.'yü (32) sıkıştığı yerden kurtarmak istemesine rağmen başarılı olamadı. Mehmet Ö., haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı. Başka bir ambulansa götürülen Büşra Y., ısrarla nişanlısının durumunu sordu. Nişanlı çift, tedavileri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Büşra Y.'nin 1.34 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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