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Otomobil takla attı; sürücü ve eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Bayram Ali Umutlu (62) ile eşi Asiye Umutlu (62) yaşamını yitirdi.

Otomobil takla attı; sürücü ve eşi öldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, takla atan otomobilin sürücüsü Bayram Ali Umutlu (62) ile eşi Asiye Umutlu (62) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Karapınar- Ereğli karayolu Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karapınar'dan Ereğli yönüne giden Bayram Ali Umutlu yönetimindeki 42 UY 661 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü Bayram Ali Umutlu yaralanırken, eşi Asiye Umutlu ise yaşamını yitirdi.
Çağırılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ali Umutlu da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Otomobil takla attı; sürücü ve eşi öldüOtomobil takla attı; sürücü ve eşi öldü

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